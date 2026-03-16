Al Teatro Puccini Giorgio Montanini con Fall reloaded

Dopo i continui sold out della scorsa stagione Giorgio Montanini torna sui palchi dei teatri d’Italia. Lo spettacolo Fall, dunque, torna in scena. Ma gli ultimi fatti di attualità (e non solo) lo hanno cambiato. L’artista non può fare a meno di rimettere mano al testo: nuovi spunti, nuove riflessioni. È così che nasce Fall Reloaded: una versione aggiornata, sempre più tagliente e inevitabilmente attuale, che conserva lo spirito originale ma non si tira indietro davanti al presente. Il crollo delle ideologie è stato accolto con esultanza, il mondo si sarebbe liberato degli estremismi e delle polarizzazioni per lasciare spazio alla crescita individuale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Fall Reload: Giorgio Montanini torna a Pescara con il suo spettacolo teatraleTorna a Pescara Giorgio Montanini con lo spettacolo “Fall Reload”, versione aggiornata e più tagliente dello show che ha registrano continui sold out...

Paolo Kessisoglu, Stato interessante e Giorgio Montanini: marzo al Gavazzeni di SeriateBiglietti già in vendita per Paolo Kessisoglu (14 marzo), Shamzy (20 marzo), Andrea Pennacchi (26 marzo), gli Autogol (27 marzo), Giorgio Montanini...

Una selezione di notizie su Teatro Puccini Giorgio

Temi più discussi: Firenze, in scena ‘Il soldatino di stagno’ al teatro Puccini; Cosa fare questa settimana a Firenze e dintorni; Eventi a Firenze dal 16 al 22 marzo; Due giornate dedicate a Puccini: al teatro Donizetti il convegno internazionale 'Puccini visionario, tra musica e immagine'.

Firenze, in scena ‘Il soldatino di stagno’ al teatro PucciniFirenze, 13 marzo 2026 – Nell’ambito della rassegna di spettacoli per famiglie ‘Per grandi e Puccini ’ domenica 15 marzo alle ore 16.45 Nata Teatro porta in scena ‘Il soldatino di stagno’. Testo e reg ... lanazione.it

Firenze, Giorgio Montanini in scena con ‘Fall’Firenze, 2 maggio 2025 - Martedì 6 maggio alle ore 21 Altra Scena presenta Giorgio Montanini in ‘Fall’ che sarà in scena al teatro Puccini. Il crollo delle ideologie – si legge sullo spettacolo - è ... lanazione.it

Gran serata di gala alla Viareggio Cup con premi e riconoscimenti Al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago si è tenuta lunedì sera la cena di gala della 76a Viareggio Cup e della 7a Viareggio Women's Cup. Presenti il presidente del Cgc Viareggio Alessandro - facebook.com facebook