Lo Sguardo e la Dignità | l’arte di Barbara Berardicurti

Cosa: Lo sguardo e la dignità, mostra antologica della pittrice Barbara Berardicurti.. Dove e Quando: Museo Crocetti (Via Cassia 492, Roma), dal 22 al 28 maggio 2026. Inaugurazione il 22 maggio alle ore 17:00.. Perché: Per esplorare la profondità emotiva dell’essere umano e l’universo femminile attraverso una pittura intensa, luminosa e di raffinato controllo tecnico.. La scena artistica capitolina si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza estetica e introspettiva, confermando la vocazione della città eterna come crocevia di linguaggi visivi contemporanei. Dal 22 al 28 maggio 2026, il prestigioso Museo Crocetti di Roma apre le sue porte per ospitare Lo sguardo e la dignità, un’attesa mostra antologica dedicata alla pittrice Barbara Berardicurti. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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LO SGUARDO E LA DIGNITÀ di Barbara Berardicurti al Museo Venanzo CrocettiLO SGUARDO E LA DIGNITÀ di Barbara Berardicurti al Museo Venanzo Crocetti - Museo Venanzo Crocetti 22-28 maggio 2026 Via Cassia 492 – Roma. corrierenazionale.it