Lo sguardo e la dignità di Barbara Berardicurti
Dal 22 al 28 maggio 2026, il Museo e Fondazione Venanzo Crocetti a Roma ospiterà una mostra antologica dedicata all'artista Barbara Berardicurti. La rassegna intitolata “Lo sguardo e la dignità” sarà curata da Alberto Moioli e Andrea De Liberis, con il supporto dell’Archivio Paolo Salvati. L’esposizione è promossa dall’Intergruppo Parlamentare Cultura e presenterà una selezione di opere realizzate dall’artista nel corso degli anni. La mostra si svolgerà presso la sede della fondazione romana.
Il Museo e Fondazione Venanzo Crocetti di Roma, ospita dal 22 al 28 maggio 2026, la mostra antologica di Barbara Berardicurti “Lo sguardo e la dignità", a cura di Alberto Moioli e Andrea De Liberis, in collaborazione con l’Archivio Paolo Salvati, promossa da ICAS Intergruppo Parlamentare Cultura. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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