Lo sguardo e la dignità di Barbara Berardicurti

Dal 22 al 28 maggio 2026, il Museo e Fondazione Venanzo Crocetti a Roma ospiterà una mostra antologica dedicata all'artista Barbara Berardicurti. La rassegna intitolata “Lo sguardo e la dignità” sarà curata da Alberto Moioli e Andrea De Liberis, con il supporto dell’Archivio Paolo Salvati. L’esposizione è promossa dall’Intergruppo Parlamentare Cultura e presenterà una selezione di opere realizzate dall’artista nel corso degli anni. La mostra si svolgerà presso la sede della fondazione romana.

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