Alla Biennale Arte 61, l'attenzione si concentra sull'Asia, che presenta opere incentrate su temi come postcolonialismo e spiritualità. Le installazioni e le mostre provenienti da questa regione riflettono un interesse crescente nel rivedere il proprio passato coloniale e nel riscoprire tradizioni spirituali. La rassegna mette in mostra lavori di artisti asiatici che affrontano questi argomenti attraverso diverse forme espressive, creando un dialogo tra storia e cultura contemporanea.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Una mostra fuori da ogni categorizzazione geografica, eppure fortemente asiatica è Vessels of Other Worlds della cinese Wallace Chan: tre vasi monumentali installati sull’altare della cappella di Santa Maria della Pietà. «Ciò che ho trovato nei negli Olea Sancta cattolici è stato un forte senso di divinità, che ho ritrovato parallelamente sia nel buddismo che nel cristianesimo – racconta l’artista – Sono cresciuto sia con influenze cristiane che buddiste e, col tempo, sono arrivato a sentire che le religioni sono collegate nella loro essenza di gentilezza e amore».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Biennale Arte 61, un’altra Asia: decolonizzare lo sguardo per meglio nutrire lo spirito

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Leggo di una supposta intelligence Ucraina che scheda e analizza i partecipanti a @la_Biennale. A parole dice di usare solo fonti aperte però in realtà dice di avere informazioni riservate. Sto depositando interrogazione al Ministero dell'Interno e mi riservo alt x.com