Uno psicologo ha recentemente pubblicato un libro in cui analizza le persone altamente sensibili, suddividendole in quattro categorie. Durante un'intervista, ha affermato che spesso queste persone vengono accusate di essere troppo esagerate, come se dovessero ridimensionare le proprie emozioni o reazioni. Il testo fornisce una descrizione dettagliata di ciascuna tipologia e spiega i motivi per cui queste persone possono sentirsi spesso giudicate o fraintese. La discussione si concentra sulle caratteristiche e le dinamiche di questa sensibilità estrema.

Le quattro forme dell'iper sensibilità Un’intensità che, secondo la letteratura neuroscientifica più recente, non è solo psicologica ma anche biologica: «Alcuni sistemi percettivi risultano più reattivi agli stimoli, con una maggiore profondità di elaborazione». Il risultato, nella vita quotidiana, è spesso un senso di differenza radicale che - secondo le stime - riguarda tra il 15% e il 25% della popolazione. «Si tratta di persone che spesso si sentono sbagliate, fragili. Oppure si sentono dire: sei troppo sensibile, esageri, ridimensionati. Come se dovessero continuamente essere un po’ meno di ciò che sono». È da questa complessità che nasce la sua proposta: una mappa della sensibilità articolata in quattro “elementi”, quattro modalità simboliche per descrivere un’esperienza umana spesso difficile da incasellare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lo psicologo Michele Mezzanotte sulle persone altamente sensibili: «Si sentono spesso dire che sono esagerati, come se dovessero continuamente essere un po’ meno di ciò che sono»

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Psicologia delle persone che non rispondono ai messaggi ma sono sempre online

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