Federica Pellegrini | Non allattare in pubblico vai già al lavoro? | essere madre oggi significa sentirsi giudicate continuamente E troppe donne non si sentono mai dire grazie
In occasione della Festa della Mamma, un’ex campionessa di nuoto ha pubblicato un messaggio dedicato alle madri, accompagnato da foto con le proprie figlie e un ringraziamento alla propria madre. Nel testo, ha parlato delle difficoltà di essere madre oggi, citando commenti frequenti come “non allattare in pubblico” o “vai già al lavoro?”. La frase si inserisce in un discorso più ampio sulle sfide quotidiane e i giudizi spesso ricevuti dalle donne che hanno figli.
La dedica dell'ex sportiva è rivolta a tutte le donne alle prese, come lei, con la maternità, tra alti e bassi, giudizi non richiesti e tentativi quotidiani di fare le cose al meglio per i propri figli. Nel suo post, la 37enne Federica Pellegrini, scrive: «AUGURI Alle mamme che ce la mettono tutta, alle mamme che scelgono di stare a casa con la propria bimba, o che possono farlo, alle mamme che vanno al lavoro il giorno dopo. Auguri a tutte le mamme che si sentono dire ” il cesareo non è partorire”. Auguri a tutte le mamme che si sentono sole, auguri a tutte le mamme che non ce la fanno a sentirsi ancora così sole, auguri a tutte le mamme che hanno la forza di chiedere aiuto, auguri a tutte le mamme che non lo fanno per vergogna.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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