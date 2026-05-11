Federica Pellegrini | Non allattare in pubblico vai già al lavoro? | essere madre oggi significa sentirsi giudicate continuamente E troppe donne non si sentono mai dire grazie

Da vanityfair.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Festa della Mamma, un’ex campionessa di nuoto ha pubblicato un messaggio dedicato alle madri, accompagnato da foto con le proprie figlie e un ringraziamento alla propria madre. Nel testo, ha parlato delle difficoltà di essere madre oggi, citando commenti frequenti come “non allattare in pubblico” o “vai già al lavoro?”. La frase si inserisce in un discorso più ampio sulle sfide quotidiane e i giudizi spesso ricevuti dalle donne che hanno figli.

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La dedica dell'ex sportiva è rivolta a tutte le donne alle prese, come lei, con la maternità, tra alti e bassi, giudizi non richiesti e tentativi quotidiani di fare le cose al meglio per i propri figli. Nel suo post, la 37enne Federica Pellegrini, scrive: «AUGURI Alle mamme che ce la mettono tutta, alle mamme che scelgono di stare a casa con la propria bimba, o che possono farlo, alle mamme che vanno al lavoro il giorno dopo. Auguri a tutte le mamme che si sentono dire ” il cesareo non è partorire”. Auguri a tutte le mamme che si sentono sole, auguri a tutte le mamme che non ce la fanno a sentirsi ancora così sole, auguri a tutte le mamme che hanno la forza di chiedere aiuto, auguri a tutte le mamme che non lo fanno per vergogna.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Federica Pellegrini: «“Non allattare in pubblico”, “vai già al lavoro?”: essere madre oggi significa sentirsi giudicate continuamente. E troppe donne non si sentono mai dire grazie»
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