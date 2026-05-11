Federica Pellegrini | Non allattare in pubblico vai già al lavoro? | essere madre oggi significa sentirsi giudicate continuamente E troppe donne non si sentono mai dire grazie

In occasione della Festa della Mamma, un’ex campionessa di nuoto ha pubblicato un messaggio dedicato alle madri, accompagnato da foto con le proprie figlie e un ringraziamento alla propria madre. Nel testo, ha parlato delle difficoltà di essere madre oggi, citando commenti frequenti come “non allattare in pubblico” o “vai già al lavoro?”. La frase si inserisce in un discorso più ampio sulle sfide quotidiane e i giudizi spesso ricevuti dalle donne che hanno figli.

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