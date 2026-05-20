Tra poche ore si svolgerà il quarto match degli azzurri ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026. La partita si gioca contro una squadra ceca e sarà trasmessa in diretta. Gli italiani cercano di ottenere una vittoria dopo le sfide precedenti, ma l’avversario di oggi si presenta come una delle squadre più competitive del torneo. La gara si svolge in un momento di attesa, con i giocatori pronti a scendere in pista e i tifosi collegati per seguire gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Gli azzurri vogliono sbloccarsi ma l’avversario di oggi non sarà assolutamente facile per l’Italia di Jalonen. 16.00 Mancano circa venti minuti all’inizio del match tra Italia e Repubblica Ceca. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Repubblica Ceca, incontro valido per la quarta giornata dei Mondiali di hockey su ghiaccio in Svizzera. La Nazionale di Jukka Jalonen deve assolutamente sbloccarsi dopo aver perso le prime tre partite della competizione, ma la Cechia non è l’avversario più comodo da affrontare, anzi. Gli azzurri hanno esordito ai Mondiali con una sconfitta pesantissima subita a favore della fortissima formazione del Canada che ha vinto per 0-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Cechia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: manca poco al quarto match degli azzurri

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