LIVE Italia-Canada Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | debutto da brividi per gli azzurri

Oggi si svolge la prima partita del torneo mondiale di hockey su ghiaccio 2026, che vede l’Italia sfidare il Canada nel Girone B. La partita si svolge in diretta e permette di seguire ogni azione del match tra le due nazionali. L’incontro rappresenta il debutto degli azzurri in questa competizione, che si tiene sul ghiaccio di una location internazionale. Gli appassionati possono aggiornarsi in tempo reale su ogni momento della sfida attraverso la copertura live.

La sfida tra Italia ed Ungheria è in programma alle 16.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcun emozione di Italia-Ungheria. Buon divertimento! Hockey ghiaccio: ai Mondiali ruggisce il Canada. La Svizzera manda al tappeto gli USA! Sinner-Medvedev rinviata a domani! N.1 avanti 4-2 nel terzo dopo i problemi fisici, poi la pioggia Non è ancora terminata, e riprenderà nella giornata di domani, la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Ho visto dal vivo il Canada dell'hockey ghiaccio maschile con tutti i campioni NHL insieme!

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