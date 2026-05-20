LIVE Italia-Cechia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | inizia il quarto match degli azzurri nella competizione!

Alle 19:10 è iniziato il quarto match degli azzurri ai Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, contro la squadra ceca. Molto positivo l’approccio della nazionale italiana, che ha mostrato determinazione fin dai primi minuti. La formazione avversaria ha cercato di prendere il controllo del gioco e ha tentato di accelerare il ritmo fin dall’inizio. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sul punteggio e sulle azioni più significative.

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