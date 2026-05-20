LIVE Italia-Cechia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | inizia il quarto match degli azzurri nella competizione!
Alle 19:10 è iniziato il quarto match degli azzurri ai Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, contro la squadra ceca. Molto positivo l’approccio della nazionale italiana, che ha mostrato determinazione fin dai primi minuti. La formazione avversaria ha cercato di prendere il controllo del gioco e ha tentato di accelerare il ritmo fin dall’inizio. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sul punteggio e sulle azioni più significative.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:10 Davvero ottimo l’atteggiamento iniziale degli azzurri, ma la Cechia vuole subito accelerare. PRIMO TEMPO 16.18 Il palazzetto svizzero è strapieno di tifosi cechi, sono pochi invece quelli italiani. 16.16 Le squadre sono nel tunnel, pronte ad entrare in pista. 16.13 Ovviamente, come detto, è la Repubblica Ceca la favorita per vincere il match, con la nazionale dell’head coach Radim Rudik che al momento è al terzo posto del Gruppo B: i primi quattro al termina della prima fase andranno ai quarti di finale della competizione. 16.10 Altri dieci minuti e le due formazioni scenderanno in campo per la prima contesa del disco. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Date e orari del Mondiale ItalBasket Donne Venerdì 4 settembre Cechia-Italia, ore 20.15 (Max-Schmeling-Halle) Domenica 6 settembre Italia-Stati Uniti, ore 20.45 (Berlin Arena) Lunedì 7 settembre Italia-Cina, ore 20.45 (Max-Schmeling-Halle) x.com
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