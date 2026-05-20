Oggi si svolge la tappa in diretta del Giro d’Italia 2026, con undici corridori in testa e un gruppo di inseguitori che include uno tra gli atleti più attesi. La classifica generale si mantiene molto aperta, mentre alcuni corridori hanno tentato di inserirsi nella fuga senza successo, tra cui uno che aveva provato più volte. La corsa prosegue con diversi tentativi di attacco e una lotta serrata per la posizione in vista delle fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.16 Purtroppo rimane escluso dalla fuga Ciccone, che ci ha provato diverse volte. Il percorso odierno si addattava bene alle caratteristiche dell’abruzzese, che avrà altre tappe a disposizione per cercare il successo. 15.13 Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Mattia Bais e Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), Edward Planckaert (Alpecin Premier-Tech), Nico Denz e Aleksandr Vlasov (RedBull – Bora – hansgrohe), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Alberto Bettiol e Diego Ulissi (XDS Astana Team), Enric Mas (Movistar Team) e Lennert Van... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: undici al comando, insegue un drappello con dentro Scaroni

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