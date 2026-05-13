LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tredici uomini al comando con Narvez e Rubio

Oggi i ciclisti sono impegnati nella tappa del Giro d’Italia 2026, trasmessa in diretta. Al momento, tredici uomini si trovano in testa alla corsa, con Narvez e Rubio tra i più attivi. La discesa che stanno affrontando è considerata molto rischiosa, e i concorrenti stanno percorrendo il tratto con grande attenzione. Gli aggiornamenti sulla classifica generale sono disponibili in tempo reale.

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