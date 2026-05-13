LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tredici uomini al comando con Narvez e Rubio
Oggi i ciclisti sono impegnati nella tappa del Giro d’Italia 2026, trasmessa in diretta. Al momento, tredici uomini si trovano in testa alla corsa, con Narvez e Rubio tra i più attivi. La discesa che stanno affrontando è considerata molto rischiosa, e i concorrenti stanno percorrendo il tratto con grande attenzione. Gli aggiornamenti sulla classifica generale sono disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13:43 Discesa insidiosissima quella che stanno affrontando i corridori. La pioggia battente crea infatti dei notevoli accumuli con il fango che inizia a fuoriuscire dagli argini della carreggiata. 13:41 160 km all’arrivo di Potenza. Gruppo maglia rosa a 40 secondi dalla testa. Ricordiamo che Einer Rubio in classifica generale paga appena 10 secondi a Giulio Ciccone. 13:40 Torna purtroppo a diluviare lungo il percorso della quinta tappa del Giro d’Italia 2026. 13:38 Si uniscono alla festa anche Lorenzo Rota (Lotto-Intermachè), Christian Scaroni (XDS Astana Team) e Martin Tjotta (Uno-X-Mobility).🔗 Leggi su Oasport.it
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