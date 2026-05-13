LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | undici uomini al comando con Narvez e Rubio

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con undici corridori in testa alla corsa e due di loro, Narvez e Rubio, in prima fila. Durante la giornata, la situazione si è evoluta e ora sono in dodici a condividere la testa del gruppo. La classifica generale si aggiorna di continuo, mentre i ciclisti attraversano le diverse tappe e sfide del percorso. La corsa resta molto combattuta e in costante fermento.

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