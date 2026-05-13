LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | undici uomini al comando con Narvez e Rubio
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con undici corridori in testa alla corsa e due di loro, Narvez e Rubio, in prima fila. Durante la giornata, la situazione si è evoluta e ora sono in dodici a condividere la testa del gruppo. La classifica generale si aggiorna di continuo, mentre i ciclisti attraversano le diverse tappe e sfide del percorso. La corsa resta molto combattuta e in costante fermento.
13:41 160 km all’arrivo di Potenza. Gruppo maglia rosa a 40 secondi dalla testa. Ricordiamo che Einer Rubio in classifica generale paga appena 10 secondi a Giulio Ciccone. 13:40 Torna purtroppo a diluviare lungo il percorso della quinta tappa del Giro d’Italia 2026. 13:38 Si uniscono alla festa anche Lorenzo Rota (Lotto-Intermachè), Christian Scaroni (XDS Astana Team) e Martin Tjotta (Uno-X-Mobility). 13:36 Diventano una dozzina gli uomini al comando. Rientrati anche Lorenzo Milesi (Movistar Team), Ben Turner (Netcompany INEOS), Igor Arrieta e Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG), Gianni Moscon (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber).🔗 Leggi su Oasport.it
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