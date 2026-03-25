LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel e Vingegaard entrano insieme negli ultimi 15 km UAE all’inseguimento

Durante la tappa di oggi del Giro di Catalogna 2026, gli ultimi 15 chilometri sono stati attraversati contemporaneamente da Due ciclisti, che sono entrati in azione insieme. Nel frattempo, la squadra UAE ha avviato un tentativo di recupero, seguendo l'andamento della corsa. I tifosi possono aggiornarsi in tempo reale attraverso la copertura live disponibile online, che comprende anche altri eventi ciclistici in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 17.10 Evenepoel intanto si prende il traguardo volante di Reus, che gli vale 3 secondi di abbuono. 17.07 I due se ne vanno ora di comune accordo. Evenepoel sembra averne di più. Meno di 15 km all’arrivo. 17.03 UAE che mette McNulty a tirare per cercare di recuperare. 17.01 Ora hanno 20 secondi sugli inseguitori. Mancano 7 km al traguardo volante di Reus e poi da lì saranno 13 i km all’arrivo. 17.00 Succede di tutto! Ora Vingegaard però dà il cambio a Evenepoel. 16.58 I due hanno 15 secondi sugli immediati inseguitori, il gruppo più numeroso invece è a 30 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel e Vingegaard entrano insieme negli ultimi 15 km. UAE all’inseguimento Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel e Vingegaard se ne vanno da soli a 25 km dalla fine!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la sfida tra Evenepoel e VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026. Una selezione di notizie su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel e Vingegaard se ne vanno da soli a 25 km dalla fine!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?Seconda tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Figueres a Banyoles, di 167,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con ... oasport.it «Ogni corsa di quest’anno sarà una grande festa, un modo per ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato in questi anni». Nairo Quintana ha chiuso così la conferenza stampa organizzata domenica, alla vigilia del Giro di Catalogna, per annunciare il prop - facebook.com facebook