LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo recupera terreno sulla fuga
Oggi il Giro d’Italia 2026 si svolge con aggiornamenti in tempo reale sulla tappa odierna. Il gruppo principale sta recuperando terreno sulla fuga di alcuni corridori, mentre tra i favoriti per la vittoria figura anche il francese Paul Magnier, appartenente alla squadra Soudal Quick-Step. La corsa continua con diversi atleti impegnati in una fase di attacco e di reazione tra le strade della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:17 Nel novero dei candidati al successo di giornata rientra anche il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step. 14:14 Il gruppo continua a guadagnare terreno. I due battistrada hanno ora 1’13” di margine. 14:11 Mads Pedersen, con quattro, è stato il corridore che ha vinto più tappe nell’edizione 2025. 14:08 Son sempre al comando Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta). 14:05 Mancano poco più di 100 chilometri al traguardo. 14:02 Il vantaggio dei due fuggitivi sul gruppo è di 1’49”. 13:59 Diego Sevilla ha già percorso 705 chilometri all’attacco in questa stagione.🔗 Leggi su Oasport.it
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