LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in sette al comando caduta per Zana e Scaroni

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è corsa la tappa del Giro d’Italia 2026, con sette corridori in testa al gruppo. Durante la frazione si è verificata una caduta che ha coinvolto due ciclisti, Zana e Scaroni. Inoltre, uno dei partecipanti ha deciso di ritirarsi dalla corsa, lasciando il suo team senza il corridore in gara. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi della corsa attraverso la diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.10 C’è l’abbandono di Martin Tjøtta (Uno-X Mobility). 16.08 Davanti si sono avantaggiati Vlasov, Narvaez e Stuyven. Quest’ultimo era rientrato nella discesa insieme al corridore della Red Bull BORA. 16.07 Scaroni è stato l’unico a rimettersi subito in bici, vedremo se i lbresiano riuscirà a riportarsi sui primi. 16.05 Attenzione! Caduta nel gruppo davanti, con Zana, Van Eetvelt e Scaroni a terra. 16.04 Mancano poco più di 6 km all’inizio di Colla dei Scioli. 16.01 Zana sta affrontando la discesa in testa al gruppetto, alcuni corridori fanno fatica a tenere la velocità del corridore della Soudal. 🔗 Leggi su Oasport.it

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