LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in sette al comando caduta per Zana e Scaroni

Oggi si è corsa la tappa del Giro d’Italia 2026, con sette corridori in testa al gruppo. Durante la frazione si è verificata una caduta che ha coinvolto due ciclisti, Zana e Scaroni. Inoltre, uno dei partecipanti ha deciso di ritirarsi dalla corsa, lasciando il suo team senza il corridore in gara. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi della corsa attraverso la diretta.

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