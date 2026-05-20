LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in sette al comando caduta per Zana e Scaroni
Oggi si è corsa la tappa del Giro d’Italia 2026, con sette corridori in testa al gruppo. Durante la frazione si è verificata una caduta che ha coinvolto due ciclisti, Zana e Scaroni. Inoltre, uno dei partecipanti ha deciso di ritirarsi dalla corsa, lasciando il suo team senza il corridore in gara. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi della corsa attraverso la diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.10 C’è l’abbandono di Martin Tjøtta (Uno-X Mobility). 16.08 Davanti si sono avantaggiati Vlasov, Narvaez e Stuyven. Quest’ultimo era rientrato nella discesa insieme al corridore della Red Bull BORA. 16.07 Scaroni è stato l’unico a rimettersi subito in bici, vedremo se i lbresiano riuscirà a riportarsi sui primi. 16.05 Attenzione! Caduta nel gruppo davanti, con Zana, Van Eetvelt e Scaroni a terra. 16.04 Mancano poco più di 6 km all’inizio di Colla dei Scioli. 16.01 Zana sta affrontando la discesa in testa al gruppetto, alcuni corridori fanno fatica a tenere la velocità del corridore della Soudal. 🔗 Leggi su Oasport.it
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