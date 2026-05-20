Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 e la gara è seguita in diretta. Dieci corridori si trovano al comando della corsa, tra cui sono presenti atleti noti come Scaroni, Zana e Ulissi. Alle 15.52, Bais ha conquistato la vetta del Gran Premio della Montagna, ottenendo 18 punti per la classifica degli scalatori. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre i corridori affrontano le diverse asperità del percorso.

15.52 Bais è passato in testa al GPM, prendendosi i 18 punti per la classifica scalatori. Dietro il corridore della Polti sono passati Scaroni (8 punti), Mas (6 punti), Crescioli (4 punti), Van Eetvelt (2 punti) e Zana (1 punto). 15.50 Adesso i corridori affronteranno ancora un tratto in quota, prima della discesa verso Sestri Levante. 15.49 C’è il ritiro di Edward Planckaert, che era stato protagonista della fuga nei primi km. 15.47 Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Mattia Bais e Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), Filippo Zana (Soudal Quick-Step), Christian Scaroni e Diego Ulissi (XDS Astana Team), Enric Mas (Movistar Team), Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché), Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates -XRG), Warren Barguil (Team Picnic PostNL sono i dieci corridori in testa alla corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in dieci al comando, presenti Scaroni, Zana e Ulissi

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