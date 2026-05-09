LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | prime schermaglie attenzione a Ciccone e Scaroni
Oggi si svolge la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. La tappa coinvolge vari corridori tra cui Ciccone e Scaroni, che si sono distinti nelle prime fasi. È possibile seguire gli sviluppi e le eventuali azioni di corsa attraverso le aggiornamenti disponibili online. La giornata si presenta con alcune sfide da affrontare e sorprese che potrebbero influenzare la classifica generale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Italia 2026. Si resta in Bulgaria con la frazione che ripartirà da Burgas per arrivare in quel di Veliko Tarnovo dopo 221 km frastagliati. Partenza ufficiale alle 10.50 con l’arrivo previsto a cavallo delle 16.00 dopo una lunga cavalcata verso il secondo dei tre traguardi esteri di questa edizione. Prima sezione di tappa senza difficoltà altimetriche con circa 100 chilometri per lo più pianeggianti. Giunti al traguardo volante di Sliven i corridori affronteranno i due GPM di giornata. Spazio infatti al Byala Pass (7.7 km al 4.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone e Piganzoli in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.
LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone è in testa da soloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca Milan; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa; Giro 2026: tutti i risultati di tappa, classifica generale e le maglie · LIVE.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca MilanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI 16.42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d'Italia ... oasport.it
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: prime schermaglie, attenzione a Ciccone e ScaroniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d'Italia 2026. Si resta in ... oasport.it
Ottant’anni fa l'Italia ripartì dal Giro. Il ciclismo univa, oggi è tutto diverso x.com
Venerdì 8 maggio 2026 partirà da Nessebar, in Bulgaria, la 109ª edizione del Giro d'Italia. Ecco 5 curiosità su questa gara: facebook
[Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Fase 2: Burgas > Veliko Tarnovo reddit