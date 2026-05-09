LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | prime schermaglie attenzione a Ciccone e Scaroni

Oggi si svolge la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. La tappa coinvolge vari corridori tra cui Ciccone e Scaroni, che si sono distinti nelle prime fasi. È possibile seguire gli sviluppi e le eventuali azioni di corsa attraverso le aggiornamenti disponibili online. La giornata si presenta con alcune sfide da affrontare e sorprese che potrebbero influenzare la classifica generale.

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