LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Scaroni Garofoli e Milesi nel gruppo di testa
Oggi si svolge una tappa del Giro d’Italia 2026 con partenza e arrivo a Francavilla in Sinni. Nel corso della corsa, un gruppo di testa comprende i ciclisti Scaroni, Garofoli e Milesi, che si sono mantenuti avanti nel tracciato. La discesa verso il traguardo è stata senza particolari difficoltà, con il traguardo volante che assegnerà i punti per la maglia ciclamino. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13:58 Discesa dolce fino a Francavilla in Sinni, località sede del traguardo volante che assegnerà i punti utili alla classifica della maglia ciclamino. 13:55 Meno di 150 chilometri all’arrivo di Potenza. Siamo nuovamente in discesa e, tanto per cambiare, sotto la pioggia. 13:52 Intanto il gruppo della maglia ciclamino è riuscito a rientrare sul gruppo maglia rosa. 13:49 Davide Ballerini (XDS Astana Team) funge da stopper in testa al gruppo. L’italiano lavora per i compagni di squadra in fuga, ovvero Christian Scaroni e Thomas Silva. 13:46 Un minuto di margine per i dodici battistrada a 155 km dall’arrivo.🔗 Leggi su Oasport.it
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