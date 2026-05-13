LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Scaroni Garofoli e Milesi nel gruppo di testa

Oggi si svolge una tappa del Giro d’Italia 2026 con partenza e arrivo a Francavilla in Sinni. Nel corso della corsa, un gruppo di testa comprende i ciclisti Scaroni, Garofoli e Milesi, che si sono mantenuti avanti nel tracciato. La discesa verso il traguardo è stata senza particolari difficoltà, con il traguardo volante che assegnerà i punti per la maglia ciclamino. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale.

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