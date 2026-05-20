LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ci prova un terzetto di attaccanti c’è Mattia Bais brutta caduta per Ballerini
In diretta dal Giro d’Italia 2026, la tappa di oggi ha visto un tentativo di fuga da parte di tre corridori, tra cui uno di nome Mattia Bais. Durante la gara si è verificata una caduta che ha coinvolto Ballerini, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze. La corsa continua con altri italiani in gruppo, tra cui Diego Ulissi e Ludovico Crescioli, entrambi in forza a squadre diverse. La classifica generale si aggiorna man mano che si avvicina il traguardo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.49 Ci sono altri azzurri insieme al classe ’93 toscano: il compagno di squadra Diego Ulissi e Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta). 13.46 Ci prova Alberto Bettiol: l’azzurro della XDS Astana Team, insieme ad altri otto corridori, è evaso dal gruppo maglia rosa. 13.43 Sembra quella buona l’azione dei tre attaccanti: il loro vantaggio sul gruppo è salito a ’54”. 13.40 Johan Jacobs, che faceva parte del primo gruppetto di attaccanti, prova a rientrare sul terzetto al comando. 13.37 Media oraria altissima in questa prima ora di corsa: 50,7 kmh. 13.34 Ballerini prova a ripartire, intanto Chris Harper (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 11 Preview: Another Ambush Finish
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Presenting the confirmed Team Polti-VisitMalta' FINAL ROSTER for 2026 Giro d'Italia ?: _ _ _ _ _ Confirmed roster @teampolti for @giroditalia #GirodItalia Provisional startlist: procyclingstats.com/race/giro-d-it… @mattia_bais @mircomaestri9 @AleTonelli92 - Facebook facebook
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