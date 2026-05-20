LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ci prova un terzetto di attaccanti c’è Mattia Bais brutta caduta per Ballerini

In diretta dal Giro d’Italia 2026, la tappa di oggi ha visto un tentativo di fuga da parte di tre corridori, tra cui uno di nome Mattia Bais. Durante la gara si è verificata una caduta che ha coinvolto Ballerini, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze. La corsa continua con altri italiani in gruppo, tra cui Diego Ulissi e Ludovico Crescioli, entrambi in forza a squadre diverse. La classifica generale si aggiorna man mano che si avvicina il traguardo.

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