LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ballerini firma la prima vittoria azzurra! Una caduta condiziona la volata

Da oasport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi la settima tappa del Giro d’Italia 2026 si è svolta senza particolari incidenti fino all’ultimo chilometro, quando una caduta ha rallentato alcuni corridori. Alla fine, la volata finale è stata vinta dall’atleta che ha ottenuto la prima vittoria azzurra in questa edizione, concludendo davanti agli altri favoriti. La classifica generale rimane invariata, con i corridori ancora in posizione, mentre i tifosi seguono con attenzione le prossime tappe. La corsa continua con grande suspence e aspettative.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 17.51 Tappa di oggi che è rimasta tranquilla fino all’ultimo km. I quattro fuggitivi (tutti italiani) non hannol mai avuto oltre 50? di vantaggio e sono stati ripresi a 25 km dalla conclusione. Negli ultimi mille metri, poi, si è decisa la corsa. Nell’ultima curva prima del traguardo c’è stata la caduta di Groenewegen e un suo uomo, che hanno rallentato Magnier. Milan, invece, è finito giù dopo il contatto con un uomo della Movistar, che gli è scivolato davanti. Ballerini e Stuyven sono stati bravi a prendere la curva interna e a non toccare i freni, il canturino ha poi battuto il belga nella volata finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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