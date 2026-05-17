LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 3 in fuga ci sono Ballerini e Milesi

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, e la corsa è in corso con alcuni corridori in fuga. Attualmente, tre atleti sono davanti al gruppo principale, tra cui i ciclisti Ballerini e Milesi. Sono stati segnalati cinque corridori che stanno guadagnando qualche metro di vantaggio sul resto dei partecipanti. La situazione si sviluppa nel vivo della gara, mentre gli spettatori assistono in diretta agli sviluppi sul percorso. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, come indicato alle 13.21.

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