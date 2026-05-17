LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 3 in fuga ci sono Ballerini e Milesi
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, e la corsa è in corso con alcuni corridori in fuga. Attualmente, tre atleti sono davanti al gruppo principale, tra cui i ciclisti Ballerini e Milesi. Sono stati segnalati cinque corridori che stanno guadagnando qualche metro di vantaggio sul resto dei partecipanti. La situazione si sviluppa nel vivo della gara, mentre gli spettatori assistono in diretta agli sviluppi sul percorso. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, come indicato alle 13.21.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.21 Cinque corridori guadagnano qualche metro sul gruppo 13.19 Non è ancora finita. Continuano gli scatti in gruppo che è allungatissimo. 13.17 Il gruppo richiude subito lo strappo. 13.16 Una decina di corridori guadagnano qualche metro sul gruppo. Ci sono anche Milan e Magnier con il francese che non ha mai mollato la ruota dell’azzurro in quest’avvio 13.15 Più regolare l’azione di Lorenzo Milesi (Movistar Team), Davide Ballerini (XDS Astana Team) ed Edward Planckaert (Alpecin – PremierTech). I tre continuano a guadagnare sul gruppo. 13.13 170 chilometri all’arrivo 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
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