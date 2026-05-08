Benvenuti alla diretta della partita tra Luciano Darderi e Yannick Hanfmann, valida per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. La sfida si svolge su un campo all'aperto e rappresenta un momento cruciale per entrambi i giocatori, con Darderi che cerca di superare un esordio complicato e Hanfmann determinato a confermare il suo buon rendimento della scorsa stagione. La partita si gioca in un clima di grande attenzione, con i tennisti pronti a dare il massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno delicatissima che vede di fronte Luciano DARDERI e Yannick Hanfmann per un posto in 3° turno agli Internazionali d’Italia 2026! Difficilissimo esordio per l’italo.argentino, che è reduce dalla brutta e pesante sconfitta per mano di Juan Manuel Cerundolo sulla terra battuta in altura di Madrid e che si presenta al Foro Italico per difendere il 2° turno del 2025 da numero 19 del mondo live. C’è l’occasione di incrementare quindi il bottino in classifica già oggi, ma per farlo bisognerà domare il tennis imprevedibile del tedesco, che si presenta dopo la roboante vittoria su Hurkacz.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve massima attenzione contro la sorpresa del 2023

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