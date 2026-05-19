LIVE Darderi-Burruchaga ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | azzurro in campo a minuti

Alle 13:00, un giocatore italiano scenderà in campo all’ATP di Amburgo, dove si sfiderà in diretta. L’atleta ha partecipato agli Internazionali d’Italia, arrivando fino alle semifinali, dove è stato sconfitto da un avversario norvegese. La partita in corso coinvolge un altro tennista italiano, che cerca di mantenere lo status raggiunto in precedenza. La sfida si svolge sulla terra battuta e è visibile in diretta streaming.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 Azzurro chiamato a confermare lo status ottenuto dopo gli Internazionali d’Italia, che lo hanno visto arrendersi solamente a Casper Ruud nel penultimo atto al Foro Italico. 12:55 Chiudono Krawietz e Puetz, a breve in campo Luciano Darderi! 12:36 E allora, siamo 6-4, 5-5 con il doppio precedente, massimo attenderemo il tempo di un super tie-break e della conclusione del 2° set. 12:02 KrawietzPuetz-NysRogerVasselin 6-4, 1-0! Poi Luciano. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Amburgo 2026 che vede di fronte Luciano DARDERI all’argentino Roman Andres Burruchaga per un posto in ottavi di finale in Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it

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