LIVE Darderi-Hanfmann ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro in campo a minuti

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 22:28, è iniziata la partita tra Darderi e Hanfmann all’ATP di Roma 2026. La sfida segue una finale ATP disputata a Buenos Aires, dove Darderi ha vinto con due tie break. La partita si svolge in diretta e sarà aggiornata in tempo reale. I due tennisti sono in campo da pochi minuti, pronti a dare il via alla sfida.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:28 Partita che è stata finale ATP in quel di Buenos Aires in questa stagione, con la vittoria di Darderi con due tie break. 22:23 Esordio molto complicato per l’italo argentino che si trova a fare i conti con l’ex quarto finalista dell’edizione 2023. In quell’occasione Hanfmann partiva dalle qualificazioni. 22:18 Chiude la kazaka e allora strada libera a Luciano Darderi e Yannick Hanfmann, che a breve saranno in campo. 21:42 Rybakina avanti su Sakkari, poi Luciano Darderi! 20:40 Si arrende la Italo-americana, ora Rybakina Salkari. Ancora nessuna novità dall’ordine di gioco, anche sul centrale sono molto in ritardo.🔗 Leggi su Oasport.it

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