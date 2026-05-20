LIVE Darderi-Hanfmann ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | azzurro in campo a minuti

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20:08, dopo otto ore di attesa, Luciano Darderi si prepara a scendere in campo contro Yannick Hanfmann nel match di singolare di ATP Amburgo 2026. L'incontro si svolge nel rispetto del programma stabilito, con l'azzurro che affronta il tennista tedesco sulla sua terra. La partita è in diretta e gli appassionati possono seguire gli sviluppi in tempo reale attraverso la piattaforma dedicata. La sfida rappresenta un momento importante per il torneo e per il giocatore italiano.

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20:08 E allora, dopo 8 ore è finalmente il momento di andare in campo con Luciano Darderi, che sfida ancora Yannick Hanfmann questa volta a casa sua. 19:12 Set decisivo anche tra l’aussie e lo spagnolo: poi finalmente Luciano Darderi! 17:05 Tie break decisivo tra Khachanov e Humbert, poi De Minaur-Davidovich e poi Darderi! 14:35 Finisce solo adesso il primo match del giorno con la sconfitta di Aliassime ai danni di Kovacevic, era sopra 4-1 al terzo e ha perso 6-4, 5-7, 4-6. Ora altre due partite (Humbert-Khachanov e De Minaur-Davidovich) poi Darderi, sarà un lungo avvicinamento alla serata tedesca! Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo (GER) che vede di fronte Luciano DARDERI e Yannick Hanfmann, il giocatore da cui tutto cominciò. 🔗 Leggi su Oasport.it

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