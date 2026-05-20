LIVE Darderi-Hanfmann ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | aggiunto un match sul Centrale azzurro in campo dopo Tiafoe-Carabelli

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul centrale dell’ATP di Amburgo si gioca un nuovo match, inserito nel programma dopo l’incontro tra Tiafoe e Carabelli. L’azzurro scende in campo in un momento successivo, con l’attenzione rivolta alla partita appena iniziata. La diretta segue le fasi della competizione, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati e le performance dei giocatori coinvolti. Un’ulteriore sfida si aggiunge al pomeriggio di tennis sulla terra battuta tedesca.

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20:17 ATTENZIONE! Hanno aggiunto prima dell’azzurro la prosecuzione di Tiafoe Carabelli prima di Luciano: stanno appena 6-7! Vi aggiorniamo cammin facendo! 20:14 Ricordiamo che fuori piove, ma sul centrale c’è il tetto di plastica classico di Amburgo che permette di giocare. Terzo confronto diretto in stagione tra i due rivali odierni, Darderi li ha vinti entrambi nella finale di Buenos Aires e poi il 2° turno di Roma. 20:08 E allora, dopo 8 ore è finalmente il momento di andare in campo con Luciano Darderi, che sfida ancora Yannick Hanfmann questa volta a casa sua. 19:12 Set decisivo anche tra l’aussie e lo spagnolo: poi finalmente Luciano... 🔗 Leggi su Oasport.it

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