LIVE Darderi-Hanfmann 6-6 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | tie-break nel 1° set

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Darderi e Hanfmann all’ATP di Amburgo, il punteggio è rimasto in parità a 6-6 nel primo set, con il gioco che si è deciso in un tie-break. Nel corso del match, Hanfmann ha commesso un doppio fallo e si è mostrato visibilmente frustrato, con le mani sui fianchi. La sfida prosegue con i due giocatori impegnati a conquistare il primo set, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni scambio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 Non avevamo dubbi. Doppio fallo. Mani sui fianchi per Hanfmann, che in fin dei conti se l’è voluta. OPerché rischiare la prima sapendo che poi ci sarebbe stata una seconda da giocare. Di nulla largo l’ace esterno. E ora? 5-6 Mette in rete forse il rovescio più facile del parziale il tedesco. E ora serve per il set. 4-6 Pazzesco cross in corsa di dritto di Hanfmann, che in qualche modo riesce a chiudere il punto. Ha due set point. 4-5 Favoloso dritto inside in di Hanfmann. 4-4 Niente, non si rompe l’equilibrio. Rovescio lungoriga, marchio di fabbrica, e smash Hanfmann. 4-3 ACE! 3-3 Lungo il dritto difensivo di Hanfmann. 🔗 Leggi su Oasport.it

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