LIVE Darderi-Hanfmann 6-6 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | tie-break nel 1° set

Durante la partita tra Darderi e Hanfmann all’ATP di Amburgo, il punteggio è rimasto in parità a 6-6 nel primo set, con il gioco che si è deciso in un tie-break. Nel corso del match, Hanfmann ha commesso un doppio fallo e si è mostrato visibilmente frustrato, con le mani sui fianchi. La sfida prosegue con i due giocatori impegnati a conquistare il primo set, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni scambio.

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