LIVE Darderi-Burruchaga 6-3 7-6 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro rimonta da 0-4 nel tie break!

Al torneo di Amburgo, nel torneo ATP, il match tra Darderi e Burruchaga si è concluso con la vittoria dell’italiano in due set, 6-3 e 7-6, dopo una rimonta nel secondo parziale. Durante il secondo set, Darderi ha recuperato da un punteggio di 0-4 nel tiebreak, arrivando a vincere con due punti di match. Il punteggio finale è stato deciso da scambi intensi e da alcune risposte decisive, tra cui un ace e un mini break che hanno determinato l’esito del match.

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