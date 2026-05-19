LIVE Darderi-Burruchaga 6-3 7-6 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro rimonta da 0-4 nel tie break!
Al torneo di Amburgo, nel torneo ATP, il match tra Darderi e Burruchaga si è concluso con la vittoria dell’italiano in due set, 6-3 e 7-6, dopo una rimonta nel secondo parziale. Durante il secondo set, Darderi ha recuperato da un punteggio di 0-4 nel tiebreak, arrivando a vincere con due punti di match. Il punteggio finale è stato deciso da scambi intensi e da alcune risposte decisive, tra cui un ace e un mini break che hanno determinato l’esito del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 DARDERI b. Burruchaga 6-3, 7-6! 6-4 ACE! Due palle match! 5-4 Risposta profonda con il dritto, palla corta leggibile dell’argentino e riflesso vincente di Darderi! Mini break! 4-4 Sulla riga il dritto inside in, meno male. 3-4 Servizio e dritto. 2-4 Con il dritto! Rimette in piedi il tie-break Darderi, c’è un mini break. 1-4 Torna a commettere un errore l’argentino. 0-4 Sbaglia di rovescio Darderi e vola via l’argentino. 0-3 Bellissimo passante lungoriga di rovescio di Burruchaga. 0-2 Serie di rovesci molto profondi di Burruchaga, sbaglia Darderi. Mini break. 0-1 Largo il rovescio lungoriga di Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it
A PARIGI È SUBITO GRANDE ITALIA! DARDERI E COBOLLI SCENDONO IN CAMPO PER LULTIMO TEST!
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