LIVE Darderi-Hanfmann 7-6 5-4 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro prova a chiudere in due set

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Amburgo, il match tra Darderi e Hanfmann sta proseguendo con Darderi in vantaggio nel secondo set. Il punteggio vede l’azzurro avanti 7-6, 5-4, con Darderi che cerca di chiudere l’incontro in due set. Attualmente, Hanfmann è sotto di un break e ha avuto alcune difficoltà nel servire, mentre Darderi ha sfruttato un errore di Hanfmann per avvicinarsi alla vittoria. La sfida si sta svolgendo senza interruzioni, con punti che vengono giocati senza pause significative.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio dritto e volèe. 15-0 Palla corta vincente. Che peccato, prima Darderi era 15-40 e Hanfmann mai aveva messo la prima. 5-4 Grandissima soluzione lungoriga di rovescio, vincente! 40-30 Palla corta prima della rete. 40-15 Servizio vincente. 30-15 AACCEEEE! 15-15 A segno il magico rovescio lungoriga di Hanfmann. 15-0 Servizio e coppia di dritti. 4-4 E alloraaaaa! Con una serie di punti alla Federer, il tedesco è più vivo che mai! A-40 Pure il rovescino stretto al bacio. Bravissimo! Terza seconda di fila 40-40 Niente, spalle al muro fa miracoli Hanfmann. 30-40 Va bene. Solito punto alla Federer di Hanfmann. 🔗 Leggi su Oasport.it

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