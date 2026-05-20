LIVE Darderi-Hanfmann 7-6 5-4 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro prova a chiudere in due set

Al torneo di Amburgo, il match tra Darderi e Hanfmann sta proseguendo con Darderi in vantaggio nel secondo set. Il punteggio vede l’azzurro avanti 7-6, 5-4, con Darderi che cerca di chiudere l’incontro in due set. Attualmente, Hanfmann è sotto di un break e ha avuto alcune difficoltà nel servire, mentre Darderi ha sfruttato un errore di Hanfmann per avvicinarsi alla vittoria. La sfida si sta svolgendo senza interruzioni, con punti che vengono giocati senza pause significative.

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