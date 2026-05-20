LIVE Darderi-Hanfmann 7-6 4-3 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro deve chiudere in due set per evitare complicazioni
Sul campo di Amburgo, la partita tra Darderi e Hanfmann sta andando avanti con il primo set deciso al tie-break a favore dell’azzurro, mentre nel secondo si trova in vantaggio per 4-3. Hanfmann non riesce ancora a trovare le modalità per risalire dal punteggio e rimanere in partita. Darderi deve concludere in due set per evitare rischi e mantenere il vantaggio. La sfida prosegue con il pubblico che segue con attenzione ogni scambio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 E niente, proprio non riesce a incidere quando deve Hanfmann. Comodo dritto messo tre metri out. Ricordiamo che ha avuto 2 set point consecutivi. 40-30 Si ferma in rete il dritto difensivo di Darderi. 40-15 Rovescio lungoriga in corsa sparato all’incrocio!! 30-15 Passa di rovescio Hanfmann. 30-0 Servizio e comodo dritto. 15-0 Non riesce il difficile tweener al tedesco, gran lob da sotto la rete col rivale appiccicato dell’azzurro. 3-3 A quindici il tedesco. I giochi volano via, però nessuno si avvantaggia. 40-15 Ace di seconda. 30-15 Orribile errore in palleggio di Darderi, gioca uno slice che finisce praticamente n tribuna. 🔗 Leggi su Oasport.it
Darderi vs Hanfmann AMBURGO Open 2026 Atp 500
Sullo stesso argomento
LIVE Darderi-Hanfmann 7-6, 2-1, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: l’azzurro deve chiudere per evitare complicazioniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce per terra Darderi, è il primo a farlo sul campo di patate oggettivamente che il torneo di Amburgo...
LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minuti20:08 E allora, dopo 8 ore è finalmente il momento di andare in campo con Luciano Darderi, che sfida ancora Yannick Hanfmann questa volta a casa sua.
Dopo la fantastica cavalcata a Roma, Luli Darderi riparte con una vittoria al primo turno dell’ATP 500 di Amburgo. Sconfitto il sempre ostico Roman Andrés Burruchaga per 6-3 7-6, rimontando da 0-4 nel tie-break. Ora ancora contro Yannick Hanfmann x.com
Lorenzo Musetti e Luciano Darderi approdano al terzo turno, battendo rispettivamente Mpetshi Perricard e Hanfmann: il carrarino affronterà adesso Cerundolo, mentre l’italoargentino dovrà vedersela con Paul facebook
LIVE Darderi-Hanfmann 6-6, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: tie-break nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 ACE! 1-1 ACE! 0-1 Appena lungo il recupero di Darderi al termine di uno scambio bello e movimentato. 6-6 A ... oasport.it
ATP 1000 Roma R4: [18] L. Darderi def. [2] A. Zverev 1-6, 7-6(10), 6-0 reddit
Darderi-Hanfmann oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingDopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo quest'oggi, negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo, l'azzurro Luciano Darderi: il ... oasport.it