LIVE Darderi-Hanfmann 7-6 4-3 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro deve chiudere in due set per evitare complicazioni

Sul campo di Amburgo, la partita tra Darderi e Hanfmann sta andando avanti con il primo set deciso al tie-break a favore dell’azzurro, mentre nel secondo si trova in vantaggio per 4-3. Hanfmann non riesce ancora a trovare le modalità per risalire dal punteggio e rimanere in partita. Darderi deve concludere in due set per evitare rischi e mantenere il vantaggio. La sfida prosegue con il pubblico che segue con attenzione ogni scambio.

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