LIVE Darderi-Hanfmann 7-6 4-3 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro deve chiudere in due set per evitare complicazioni

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul campo di Amburgo, la partita tra Darderi e Hanfmann sta andando avanti con il primo set deciso al tie-break a favore dell’azzurro, mentre nel secondo si trova in vantaggio per 4-3. Hanfmann non riesce ancora a trovare le modalità per risalire dal punteggio e rimanere in partita. Darderi deve concludere in due set per evitare rischi e mantenere il vantaggio. La sfida prosegue con il pubblico che segue con attenzione ogni scambio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 E niente, proprio non riesce a incidere quando deve Hanfmann. Comodo dritto messo tre metri out. Ricordiamo che ha avuto 2 set point consecutivi. 40-30 Si ferma in rete il dritto difensivo di Darderi. 40-15 Rovescio lungoriga in corsa sparato all’incrocio!! 30-15 Passa di rovescio Hanfmann. 30-0 Servizio e comodo dritto. 15-0 Non riesce il difficile tweener al tedesco, gran lob da sotto la rete col rivale appiccicato dell’azzurro. 3-3 A quindici il tedesco. I giochi volano via, però nessuno si avvantaggia. 40-15 Ace di seconda. 30-15 Orribile errore in palleggio di Darderi, gioca uno slice che finisce praticamente n tribuna. 🔗 Leggi su Oasport.it

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