LIVE Darderi-Hanfmann 7-6 2-1 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro deve chiudere per evitare complicazioni

Nel corso della partita tra Darderi e Hanfmann all’ATP di Amburgo, l’azzurro ha vinto il primo set 7-6 e si trova in vantaggio 2-1 nel secondo. Durante il match, Darderi è caduto a terra, la prima volta a subire una caduta su un campo che viene descritto come particolarmente difficile. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi, consapevoli che il giocatore deve cercare di chiudere il prima possibile per evitare complicazioni.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce per terra Darderi, è il primo a farlo sul campo di patate oggettivamente che il torneo di Amburgo propone. 2-1 A zero Darderi! 40-0 Servizio a segno. 30-0 Si ferma in rete il cross di rovescio di Hanfmann. 15-0 Servizio vincente. 1-1 Servizio e pesantissimo cross di dritto a segno. Darderi qui ha perso una chance. 40-30 Non abbiamo risposto con il dritto sulla seconda. 30-30 Torna a colpire con la smorzata Hanfmann. 15-30 Servizio a segno. 0-30 Splendido punto, alla fine sul nastro la palla corta di Hanfmann. 0-15 Errore di dritto del tedesco. 1-0 A quindici Darderi! 40-15 Sbaglia un raro dritto Luciano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Hanfmann 7-6, 2-1, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: l’azzurro deve chiudere per evitare complicazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Darderi vs Hanfmann AMBURGO Open 2026 Atp 500 Sullo stesso argomento LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minuti20:08 E allora, dopo 8 ore è finalmente il momento di andare in campo con Luciano Darderi, che sfida ancora Yannick Hanfmann questa volta a casa sua. LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo De MinaurCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:08 De Minaur-Davidovich 6-2! Poi l’azzurro! 17:05 Tie break decisivo tra Khachanov e Humbert, poi De... Dopo la fantastica cavalcata a Roma, Luli Darderi riparte con una vittoria al primo turno dell’ATP 500 di Amburgo. Sconfitto il sempre ostico Roman Andrés Burruchaga per 6-3 7-6, rimontando da 0-4 nel tie-break. Ora ancora contro Yannick Hanfmann x.com LIVE Darderi-Hanfmann 6-6, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: tie-break nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 ACE! 1-1 ACE! 0-1 Appena lungo il recupero di Darderi al termine di uno scambio bello e movimentato. 6-6 A ... oasport.it ATP 1000 Roma R4: [18] L. Darderi def. [2] A. Zverev 1-6, 7-6(10), 6-0 reddit Darderi-Hanfmann oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingDopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo quest'oggi, negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo, l'azzurro Luciano Darderi: il ... oasport.it