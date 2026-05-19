LIVE Darderi-Burruchaga 6-3 5-6 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | sarà tie-break nel 2° set?
Al torneo ATP di Amburgo, il match tra Darderi e Burruchaga sta proseguendo con il secondo set ancora in corso. Dopo aver concluso il primo parziale con un punteggio di 6-3 in favore di Darderi, il secondo set si è concluso con un 5-6 e ora si attende il tie-break. In questo momento, i due giocatori stanno combattendo punto dopo punto, con un punteggio di 40-30 e una palla corta non ancora decisiva. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti continui.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Prima vincente! 30-30 Attenzione, palla corta non definitiva. Arriva e chiude Burruchaga. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Passante di dritto comodo, ha sbagliato l’angolo dell’attacco Luli. 15-0 Con la prima Darderi. 5-6 A quindici Burruchaga. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Palla corta vincente. 15-15 Servizio e rovescio. 0-15 Stecca il dritto dopo la battuta Burruchaga. 5-5 A trenta l’azzurro si tira fuori da un game che stava complicandosi. 40-30 Errore di rovescio di Darderi. 40-15 Risposta sulla riga di Burruchaga. 40-0 Prima vincente. 30-0 Servizio in kick e dritto inside in ad aprire il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
ATP Hamburg & Geneva | Tennis Predictions Today 19/05/2026 Betting Breakdown
Sullo stesso argomento
LIVE Darderi-Burruchaga 6-3, 2-3, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: serve prima l’argentino nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Ai vantaggi rimonta e resta avanti Burruchaga annullando due chance di break.
Leggi anche: LIVE Darderi-Burruchaga 5-1, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: l’azzurro prende il largo nel 1° set
Darderi’s dream run! Read more: https://www.geosuper.tv/latest/55996-luciano-darderi-battles-into-first-masters-1000-semi-final #lucianodarderi #tennis facebook
LIVE Darderi-Burruchaga 6-3, 3-4, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: due 15-40 lasciati sul piatto nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 ACE! 15-30 Il nastro porta via il rovescio dell'azzurro. 15-15 Con il dritto vincente dal centro Darderi! oasport.it
Dove vedere in tv Darderi-Burruchaga oggi, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingPochi giorni dopo aver terminato in semifinale la sua magnificata avventura al Foro Italico, Luciano Darderi torna in campo martedì 19 maggio contro ... oasport.it