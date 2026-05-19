LIVE Darderi-Burruchaga 6-3 5-6 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | sarà tie-break nel 2° set?

Al torneo ATP di Amburgo, il match tra Darderi e Burruchaga sta proseguendo con il secondo set ancora in corso. Dopo aver concluso il primo parziale con un punteggio di 6-3 in favore di Darderi, il secondo set si è concluso con un 5-6 e ora si attende il tie-break. In questo momento, i due giocatori stanno combattendo punto dopo punto, con un punteggio di 40-30 e una palla corta non ancora decisiva. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti continui.

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