LIVE Darderi-Hanfmann 4-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | siamo on serve nel 1° set
Nel primo set tra Darderi e Hanfmann all’ATP di Amburgo, il punteggio segna 4-5 in favore del tedesco. Attualmente il tennista tedesco serve, con il punteggio di 40-0, grazie a un ace. In precedenza, aveva avuto un punto con un pallonetto che è rimbalzato male. La partita si può seguire in diretta, con aggiornamenti continui sulla situazione del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 A zero il tedesco. 40-0 Ace. 30-0 Rimbalza male la palla, fa punto il tedesco. 15-0 Servizio e dritto. 4-4 Prima vincente, chiude il game Darderi. A-40 Prima vincente. 40-40 Doppio fallo. 40-30 Rovescio in cross e volèe controtempo stoppata. 40-15 Rosicchia un quindici Hanfmann. 40-0 In rete il dritto del tedesco. 30-0 Palla corta in rete di Hanfmann. 15-0 Sposta il rivale e ne raccoglie il forzato in corsa di dritto Luciano. 3-4 A zero Hanfmann. 40-0 Servizio slice vincente. 30-0 Servizio in kick e rovescio lungoriga Hanfmann. 15-0 Non risponde di dritto l’azzurro. 3-3 Servizio vincente. 40-15 ACE! 30-15 Fuori il dritto in corsa in difesa di Hanfmann. 🔗 Leggi su Oasport.it
Darderi vs Hanfmann AMBURGO Open 2026 Atp 500
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