LIVE Darderi-Hanfmann 4-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | siamo on serve nel 1° set

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo set tra Darderi e Hanfmann all’ATP di Amburgo, il punteggio segna 4-5 in favore del tedesco. Attualmente il tennista tedesco serve, con il punteggio di 40-0, grazie a un ace. In precedenza, aveva avuto un punto con un pallonetto che è rimbalzato male. La partita si può seguire in diretta, con aggiornamenti continui sulla situazione del match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 A zero il tedesco. 40-0 Ace. 30-0 Rimbalza male la palla, fa punto il tedesco. 15-0 Servizio e dritto. 4-4 Prima vincente, chiude il game Darderi. A-40 Prima vincente. 40-40 Doppio fallo. 40-30 Rovescio in cross e volèe controtempo stoppata. 40-15 Rosicchia un quindici Hanfmann. 40-0 In rete il dritto del tedesco. 30-0 Palla corta in rete di Hanfmann. 15-0 Sposta il rivale e ne raccoglie il forzato in corsa di dritto Luciano. 3-4 A zero Hanfmann. 40-0 Servizio slice vincente. 30-0 Servizio in kick e rovescio lungoriga Hanfmann. 15-0 Non risponde di dritto l’azzurro. 3-3 Servizio vincente. 40-15 ACE! 30-15 Fuori il dritto in corsa in difesa di Hanfmann. 🔗 Leggi su Oasport.it

live darderi hanfmann 4 5 atp amburgo 2026 in diretta siamo on serve nel 1176 set
© Oasport.it - LIVE Darderi-Hanfmann 4-5, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: siamo on serve nel 1° set
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Darderi vs Hanfmann AMBURGO Open 2026 Atp 500

Video Darderi vs Hanfmann AMBURGO Open 2026 Atp 500

Sullo stesso argomento

LIVE Darderi-Burruchaga 6-3, 2-3, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: serve prima l’argentino nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Ai vantaggi rimonta e resta avanti Burruchaga annullando due chance di break.

Leggi anche: LIVE Darderi-Hanfmann, 7-6, 5-5, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: siamo alle fasi decisive del secondo set

darderi hanfmann live darderi hanfmann 4LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: aggiunto un match sul Centrale, azzurro in campo dopo Tiafoe-CarabelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:17 ATTENZIONE! Hanno aggiunto prima dell'azzurro la prosecuzione di Tiafoe Carabelli prima di Luciano: stanno ... oasport.it

darderi hanfmann live darderi hanfmann 4LIVE Darderi-Burruchaga 6-3, 7-6, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: l’azzurro rimonta da 0-4 nel tie break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'esordio ad Amburgo per Luciano Darderi, che è l'unico italiano impegnato dopo ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web