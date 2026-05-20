LIVE Darderi-Hanfmann 4-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | siamo on serve nel 1° set

Nel primo set tra Darderi e Hanfmann all’ATP di Amburgo, il punteggio segna 4-5 in favore del tedesco. Attualmente il tennista tedesco serve, con il punteggio di 40-0, grazie a un ace. In precedenza, aveva avuto un punto con un pallonetto che è rimbalzato male. La partita si può seguire in diretta, con aggiornamenti continui sulla situazione del match.

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