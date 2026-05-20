LIVE Darderi-Hanfmann 5-6 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | siamo on serve nel 1° set

Nel primo set tra Darderi e Hanfmann all’ATP di Amburgo, il punteggio è 5-6. Hanfmann conquista il game con un punto a rete, portandosi sul 40-30. Darderi risponde con una palla corta vincente, ma il punteggio rimane in favore dell’avversario. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti continuano sul sito. La situazione nel primo set resta ancora in equilibrio, con il russo che serve per chiudere il game.

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