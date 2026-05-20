LIVE Darderi-Hanfmann 5-6 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | siamo on serve nel 1° set

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo set tra Darderi e Hanfmann all’ATP di Amburgo, il punteggio è 5-6. Hanfmann conquista il game con un punto a rete, portandosi sul 40-30. Darderi risponde con una palla corta vincente, ma il punteggio rimane in favore dell’avversario. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti continuano sul sito. La situazione nel primo set resta ancora in equilibrio, con il russo che serve per chiudere il game.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Chiude a rete punto e game Hanfmann. 40-30 Palla corta vincente dell’azzurro. 40-15 Rosicchia un punto Darderi. 40-0 Palla corta e tocco di volo Hanfmann. 30-0 Servizio e inside in. 15-0 Gran cross di dritto stretto per poi giocare il rovescio dall’altra parte Hanfmann. 5-5 A zero Luciano. 40-0 In rete la palla corta. 30-0 Lungo il rovescio difensivo del tedesco. 15-0 Ace. 4-5 A zero il tedesco. 40-0 Ace. 30-0 Rimbalza male la palla, fa punto il tedesco. 15-0 Servizio e dritto. 4-4 Prima vincente, chiude il game Darderi. A-40 Prima vincente. 40-40 Doppio fallo. 40-30 Rovescio in cross e volèe controtempo stoppata. 🔗 Leggi su Oasport.it

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