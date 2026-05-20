LIVE Darderi-Hanfmann 5-6 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | siamo on serve nel 1° set
Nel primo set tra Darderi e Hanfmann all’ATP di Amburgo, il punteggio è 5-6. Hanfmann conquista il game con un punto a rete, portandosi sul 40-30. Darderi risponde con una palla corta vincente, ma il punteggio rimane in favore dell’avversario. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti continuano sul sito. La situazione nel primo set resta ancora in equilibrio, con il russo che serve per chiudere il game.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Chiude a rete punto e game Hanfmann. 40-30 Palla corta vincente dell’azzurro. 40-15 Rosicchia un punto Darderi. 40-0 Palla corta e tocco di volo Hanfmann. 30-0 Servizio e inside in. 15-0 Gran cross di dritto stretto per poi giocare il rovescio dall’altra parte Hanfmann. 5-5 A zero Luciano. 40-0 In rete la palla corta. 30-0 Lungo il rovescio difensivo del tedesco. 15-0 Ace. 4-5 A zero il tedesco. 40-0 Ace. 30-0 Rimbalza male la palla, fa punto il tedesco. 15-0 Servizio e dritto. 4-4 Prima vincente, chiude il game Darderi. A-40 Prima vincente. 40-40 Doppio fallo. 40-30 Rovescio in cross e volèe controtempo stoppata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Darderi vs Hanfmann AMBURGO Open 2026 Atp 500
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE Darderi-Hanfmann 4-5, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: siamo on serve nel 1° set
LIVE Darderi-Burruchaga 6-3, 2-3, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: serve prima l’argentino nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Ai vantaggi rimonta e resta avanti Burruchaga annullando due chance di break.
Lorenzo Musetti e Luciano Darderi approdano al terzo turno, battendo rispettivamente Mpetshi Perricard e Hanfmann: il carrarino affronterà adesso Cerundolo, mentre l’italoargentino dovrà vedersela con Paul facebook
LIVE Darderi-Hanfmann 3-3, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: siamo on serve nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 ACE! 1-1 ACE! 0-1 Appena lungo il recupero di Darderi al termine di uno scambio bello e movimentato. 6-6 A ... oasport.it
Darderi-Hanfmann oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingDopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo quest'oggi, negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo, l'azzurro Luciano Darderi: il ... oasport.it
Darderi entra nei primi 10 della gara. Ci sono 3 italiani nei primi 10 al momento reddit