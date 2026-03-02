LIVE Darderi-Hanfmann 7-6 5-5 ATP Santiago 2026 in DIRETTA | siamo alle fasi decisive del secondo set

Al torneo ATP di Santiago, sul campo si stanno affrontando Darderi e Hanfmann in un match che si sta decidendo negli ultimi scambi del secondo set. Il punteggio è 7-6, 5-5, con il pubblico che assiste alle fasi finali di questa partita. Al momento, il giocatore classe 2002 ha servito con un diritto lungolinea al centro del campo.

1:30 Vediamo un po' di dati. L'azzurro rimarrà il numero 21 del ranking ATP. Salirà al 12esimo posto nella Race. 7-6 7-5 Largo il diritto incrociato del teutonico. Darderi si aggiudica il match e il quinto titolo ATP. 15-40 In rete il diritto lungolinea del numero 81 ATP. Ci sono due match point. 30-15 Rovescio incrociato e vincente giocato a ridosso della rete del teutonico. 30-15 Risposta di diritto incrociata e vincente del portacolori del bel paese. 0-15 Volée di diritto lungolinea e vincente giocata corta del tedesco. 15-0 Diritto lungolinea e vincente giocato a ridosso della rete di Hanfmann. 30-0 Largo il diritto incrociato giocato a ridosso della rete del numero 81 ATP.