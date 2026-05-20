LIVE Darderi-Hanfmann 2-2 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | scambio di break in avvio di match!

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul campo di Amburgo si sta giocando il match tra Darderi e Hanfmann, con il punteggio attuale di 2-2. Nelle prime fasi dell'incontro, entrambi i giocatori hanno scambiato alcuni break, mantenendo il punteggio equilibrato. Darderi ha messo a segno un servizio vincente e un colpo di kick efficace, portandosi avanti nel game. La partita continua con scambi rapidi e punti decisi, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi sul campo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 In un amen Darderi. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Kick vincente di Darderi. 15-0 Lunga la difesa di rovescio di Hanfmann, di poco. 1-2 Manovra molto bene con il dritto Luciano e con lo smash a rimbalzo si procura la benedizione! 15-40 Rovescio in rete sulla prima palla break. 0-40 Risposta nei piedi e punto che arriva direttamente. 0-30 Con il dritto Darderi. 0-15 Doppio fallo. 0-2 Altro gran rovescio lungoriga, smorzata vincente, la prima. Break. 30-40 Gran lungoriga di rovescio e gran smash a rimbalzo Hanfmann. 30-30 Altra prima vincente da sinsitra. 15-30 Lungo il dritto inside in. 15-15 Prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Darderi vs Hanfmann AMBURGO Open 2026 Atp 500

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