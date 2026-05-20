LIVE Darderi-Hanfmann 2-2 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | scambio di break in avvio di match!

Sul campo di Amburgo si sta giocando il match tra Darderi e Hanfmann, con il punteggio attuale di 2-2. Nelle prime fasi dell'incontro, entrambi i giocatori hanno scambiato alcuni break, mantenendo il punteggio equilibrato. Darderi ha messo a segno un servizio vincente e un colpo di kick efficace, portandosi avanti nel game. La partita continua con scambi rapidi e punti decisi, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi sul campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui