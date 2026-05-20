LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | Harrison e Skupski vincono al super tie-break ora tocca ai due azzurri

Alle 16.51, la partita tra Bolelli e Vavassori contro Doumbia e Reboul si è conclusa con Harrison e Skupski che hanno vinto al super tie-break. Ora i due tennisti italiani sono in campo per il prossimo incontro. Nel frattempo, i due francesi hanno ottenuto un risultato positivo sulla terra battuta a Bucarest ad aprile, anche se erano usciti ai quarti di finale a Roma. La competizione si svolge a Amburgo, con aggiornamenti in tempo reale disponibili per seguire gli sviluppi.

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