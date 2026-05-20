LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | Harrison e Skupski vincono al super tie-break ora tocca ai due azzurri
Alle 16.51, la partita tra Bolelli e Vavassori contro Doumbia e Reboul si è conclusa con Harrison e Skupski che hanno vinto al super tie-break. Ora i due tennisti italiani sono in campo per il prossimo incontro. Nel frattempo, i due francesi hanno ottenuto un risultato positivo sulla terra battuta a Bucarest ad aprile, anche se erano usciti ai quarti di finale a Roma. La competizione si svolge a Amburgo, con aggiornamenti in tempo reale disponibili per seguire gli sviluppi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 Periodo positivo anche per i due francesi, che a Roma sono usciti di scena ai quarti di finale, ma che sulla terra battuta, a inizio aprile, hanno conquistato l’ATP 250 di Bucarest. 16.48 Il doppio azzurro torna in campo oggi dopo la meravigliosa vittoria nel Masters 1000 di Roma, con il successo in finale, al super tie-break sulla forte coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos. 16.43 Harrison e Skupski dominano il super tie-break e battono Luz e Matos con il punteggio di 6-7, 6-4, 10-5. Tra pochi minuti, sul Campo ‘M2’ di Amburgo, scenderanno in campo gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, opposti ai francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul. 🔗 Leggi su Oasport.it
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