LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski 6-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | tie break gli azzurri erano spacciati nel 1° set
Nel torneo ATP di Roma, la sfida tra Bolelli e Vavassori contro Harrison e Skupski si trova attualmente in parità a 6-6 nel primo set, con un tie break in corso. Gli azzurri sembravano in difficoltà all'inizio del set, ma ora il punteggio indica una fase equilibrata. Parallelamente, si segue anche la partita tra Sinner e Medvedev, con il punteggio che registra 4-1 a favore del tennista italiano, con alcuni servizi vincenti. La diretta aggiorna costantemente le azioni sul campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 4-1 Servizio vincente. 3-1 Servizio vincente. 2-1 Brutto errore di dritto dell’azzurro, dopo una bella risposta. 2-0 Entrata giusta e comoda chiusura di Bolelli. 1-0 Con la prima Vavassori! 6-6 Appena lunga la risposta, prima vincente. Risponde Andrea! 40-40 SET POINT! Altra gran risposta di dritto di Vavassori! 40-30 Troppo corto il lob di Simone, gran cross di dritto di Skupski. 30-30 La risposta di rovescio e lo schiaffo al volo di dritto ottimi di Vavassori! 30-15 Scambio pazzesco. Miracolo di Wave con la volèe smorzata cortissima, arriva Skupski e da un centimetro Vavassori la mette sul nastro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski: gli highlights | ATP 1000 Miami
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Un altro regalo di @SkySport ai tifosi di tennis. Anche la semifinale del doppio #Bolelli- #Vavassori, contro Harrison e Skupski, sarà in chiaro in diretta su @TV8it. Il match alle 13:00. E poi a seguire il finale della semifinale tra Jannik #Sinner e Medvedev. x.com
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