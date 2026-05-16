LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski 6-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | tie break gli azzurri erano spacciati nel 1° set

Nel torneo ATP di Roma, la sfida tra Bolelli e Vavassori contro Harrison e Skupski si trova attualmente in parità a 6-6 nel primo set, con un tie break in corso. Gli azzurri sembravano in difficoltà all'inizio del set, ma ora il punteggio indica una fase equilibrata. Parallelamente, si segue anche la partita tra Sinner e Medvedev, con il punteggio che registra 4-1 a favore del tennista italiano, con alcuni servizi vincenti. La diretta aggiorna costantemente le azioni sul campo.

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