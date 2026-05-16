LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski 6-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | tie break gli azzurri erano spacciati nel 1° set

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo ATP di Roma, la sfida tra Bolelli e Vavassori contro Harrison e Skupski si trova attualmente in parità a 6-6 nel primo set, con un tie break in corso. Gli azzurri sembravano in difficoltà all'inizio del set, ma ora il punteggio indica una fase equilibrata. Parallelamente, si segue anche la partita tra Sinner e Medvedev, con il punteggio che registra 4-1 a favore del tennista italiano, con alcuni servizi vincenti. La diretta aggiorna costantemente le azioni sul campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 4-1 Servizio vincente. 3-1 Servizio vincente. 2-1 Brutto errore di dritto dell’azzurro, dopo una bella risposta. 2-0 Entrata giusta e comoda chiusura di Bolelli. 1-0 Con la prima Vavassori! 6-6 Appena lunga la risposta, prima vincente. Risponde Andrea! 40-40 SET POINT! Altra gran risposta di dritto di Vavassori! 40-30 Troppo corto il lob di Simone, gran cross di dritto di Skupski. 30-30 La risposta di rovescio e lo schiaffo al volo di dritto ottimi di Vavassori! 30-15 Scambio pazzesco. Miracolo di Wave con la volèe smorzata cortissima, arriva Skupski e da un centimetro Vavassori la mette sul nastro. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bolelli vavassori harrison skupski 6 6 atp roma 2026 in diretta tie break gli azzurri erano spacciati nel 1176 set
© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tie break, gli azzurri erano spacciati nel 1° set
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski: gli highlights | ATP 1000 Miami

Video Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski: gli highlights | ATP 1000 Miami

Sullo stesso argomento

LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 4-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri in risposta per allungare il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 4-5 A trenta Vavassori! 40-30 Seconda vincente al centro! 30-30 Kick...

Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 7-5, 5-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri devono arrivare al tie-break nel 2° set

bolelli vavassori harrison live bolelli vavassori harrisonDove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell'ambito degli Internazionali d'Italia: dopo aver regolato ... oasport.it

Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, oggi semifinale Atp Roma 2026: a che ora e dove vederla in direttaLa coppia azzurra si gioca l'accesso alla finale contro la coppia composta dal britannico e dallo statunitense ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web