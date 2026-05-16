LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski 6-69-9 ATP Roma 2026 in DIRETTA | tie break gli azzurri erano spacciati nel 1° set
Al momento si gioca il primo set tra la coppia italiana e quella avversaria, con il punteggio di 6-6 e un tie break in corso. Gli azzurri si trovavano in difficoltà all'inizio, ma ora si trovano sul punto di superare la fase decisiva del set. Nel frattempo, si disputa anche un altro incontro, con il punteggio di 10-9, e si sono verificati alcuni errori importanti, tra cui un fallo doppio che ha influenzato la partita.
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Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski: gli highlights | ATP 1000 Miami
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Un altro regalo di @SkySport ai tifosi di tennis. Anche la semifinale del doppio #Bolelli- #Vavassori, contro Harrison e Skupski, sarà in chiaro in diretta su @TV8it. Il match alle 13:00. E poi a seguire il finale della semifinale tra Jannik #Sinner e Medvedev. x.com
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