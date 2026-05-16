LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski 6-69-9 ATP Roma 2026 in DIRETTA | tie break gli azzurri erano spacciati nel 1° set

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento si gioca il primo set tra la coppia italiana e quella avversaria, con il punteggio di 6-6 e un tie break in corso. Gli azzurri si trovavano in difficoltà all'inizio, ma ora si trovano sul punto di superare la fase decisiva del set. Nel frattempo, si disputa anche un altro incontro, con il punteggio di 10-9, e si sono verificati alcuni errori importanti, tra cui un fallo doppio che ha influenzato la partita.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 10-9 Comodissima volèe mancata da un millimetro da Skupski! Grazie! Seconda 9-9 DOPPIO FALLO! Seconda, serve Harrison. Uno che sente tanto la pressione! 8-9 Torna a giocare un gran punto Harrison, lo fà sulla diagonale di dritto con Vavassori. Palla set, la prima per i rivali che avevano servito per il set. 8-8 Sembrava fatta dopo la prima di servizio in kick. Lo scambio è partito di Vavassori e il dritto non è passato. 8-7 Torniamo a palla set con l’errore di dritto di Skupski. Chiuderemo? Seeeeeeeeeeconda!!! 7-7 Miracolo pazzesco di volo di Skupski. Volèe di rovescio tolta dalla pancia, vincente con finta a neutralizzare Simone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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