LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 7-5 7-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri in semifinale!!!
Si conclude la diretta della partita tra Bolelli e Vavassori e gli avversari Heliovaara e Patten, terminata con due set a zero in favore degli italiani, rispettivamente 7-5 e 7-6. Con questa vittoria, Bolelli e Vavassori si sono qualificati per la semifinale del Masters 1000 di Roma, raggiungendo questa fase del torneo per la seconda volta. La partita si è svolta sotto gli occhi di numerosi spettatori e appassionati, che hanno seguito gli sviluppi in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della vittoria di Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI, che sono in semifinale al Masters 1000 di Roma per la seconda volta. Un saluto sportivo! 15:30 Adesso, HarrisonSkupski o Arevalo Pavic! Laddove arrivassero i secondi citati, sarebbe la rivincita della semifinale del 2023. Ovviamente sarebbe un match veramente difficile contro i nostri carnefici nella finale del Roland Garros 2024. 15:29 Dominio azzurro fino al set e break di margine, poi un po’ di tensione e anche una palla set contro scacciata via alla grande prima del dominio iniziale nel tie break del secondo set.... 🔗 Leggi su Oasport.it
Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights
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