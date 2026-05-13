Mancano pochi minuti all’inizio delle partite di doppio maschile agli Internazionali di Roma. La coppia italiana, composta da due giocatori, sta per scendere in campo contro una coppia svedese e una britannica. In caso di vittoria, gli azzurri affronteranno una delle due coppie di avversari, con una delle quali è favorita. La partita è trasmessa in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40 In caso di vittoria, gli azzurri affronteranno il vincente tra la coppia composta da Michelsen e Tien e la coppia composta da Heliovaara e Patten, la quale parte sicuramente favorita. 18.37 Bolelli e Vavassori, che vogliono accedere ai quarti di finale del torneo di casa, non sono gli unici italiani che oggi scenderanno in campo visto che, non prima delle 20.30, ci sarà il match tra Darderi e Jodar sul Campo Centrale. Difficile che l’italo-argentino possa iniziare all’orario definitivo, visto le quasi due ore di pioggia che hanno fermato il programma. 18.35 Le due russe hanno ripreso il ritmo del primo set e hanno chiuso il match al secondo parziale con un netto 6-2.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo degli azzurri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Andreeva/Shnaider avanti, manca poco agli azzurri

LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith, ATP Miami 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO...

Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia dei quarti; Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Diretta Goransson - King - Bolelli - Vavassori (Internazionali BNL d'Italia); Diretta Internazionali BNL d'Italia.

Bolelli e Vavassori completano la rimonta su Bhambri e Venus (2-6 6-3 10-8) e si portano a casa la vittoria all’esordio di questi Internazionali d’Italia! La coppia italiana sfiderà Goransson e King al prossimo turno. x.com

LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Andreeva/Shnaider avanti, manca poco agli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Finalmente ricominciano le partite al Foro Italico, con Shnaider e Andreeva che subiscono la pausa e sono ... oasport.it

Bolelli/Vavassori-Goransson/King oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSuperare le incertezze del primo turno e aumentare il livello della propria prestazione in corrispondenza di un ostacolo sicuramente più difficile. Negli ... oasport.it