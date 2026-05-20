LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | match ufficialmente rinviato con gli azzurri sotto di due break
Il match tra BolelliVavassori e DoumbiaReboul all’ATP di Amburgo è stato interrotto e sarà disputato domani, 21 maggio, a partire dalle 12. La partita, in corso, mostrava gli azzurri in svantaggio di due break quando è stato annunciato il rinvio ufficiale dall’ATP. La sfida era in programma oggi, ma a causa di circostanze non specificate è stata sospesa e riprenderà nel pomeriggio di giovedì. La diretta continuerà a essere aggiornata con eventuali sviluppi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45 Ora è arrivata anche l’ufficialità dell’ATP: questa sfida riprenderà domani, giovedì 21 maggio, alle ore 12.00 sul campo ‘M1’ e sarà il primo match in programma. I due azzurri, sotto 2-5 nel primo set con due break di svantaggio, in caso di vittoria affronteranno un altro doppio tutto transalpino, formato da Theo Arribage e Albano Olivetti. 21.00 Con tutta probabilità il match non riprenderà stasera. Si attendono notizie ufficiali dall’ATP e dal Torneo di Amburgo, con l’unico match di singolare ancora programmato su un campo all’aperto, Carabelli-Tiafoe, che è stato spostato sul Campo Centrale, dotato di copertura. 🔗 Leggi su Oasport.it
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