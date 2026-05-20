LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | match ufficialmente rinviato con gli azzurri sotto di due break

Il match tra BolelliVavassori e DoumbiaReboul all’ATP di Amburgo è stato interrotto e sarà disputato domani, 21 maggio, a partire dalle 12. La partita, in corso, mostrava gli azzurri in svantaggio di due break quando è stato annunciato il rinvio ufficiale dall’ATP. La sfida era in programma oggi, ma a causa di circostanze non specificate è stata sospesa e riprenderà nel pomeriggio di giovedì. La diretta continuerà a essere aggiornata con eventuali sviluppi.

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