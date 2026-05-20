LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | match sempre sospeso con gli azzurri sotto di due break

Al torneo di Amburgo, il match tra Bolelli e Vavassori contro Doumbia e Reboul è ancora sospeso con gli italiani sotto di due break. I giocatori sono rientrati negli spogliatoi alle 20.05, mentre la pioggia, sebbene meno intensa rispetto a qualche ora prima, continua a preoccupare per le condizioni del campo di gioco. La partita rimane in attesa di poter riprendere, con l’incertezza legata alle condizioni atmosferiche che influenzano il proseguimento del confronto.

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