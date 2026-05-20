LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | match sempre sospeso con gli azzurri sotto di due break
Al torneo di Amburgo, il match tra Bolelli e Vavassori contro Doumbia e Reboul è ancora sospeso con gli italiani sotto di due break. I giocatori sono rientrati negli spogliatoi alle 20.05, mentre la pioggia, sebbene meno intensa rispetto a qualche ora prima, continua a preoccupare per le condizioni del campo di gioco. La partita rimane in attesa di poter riprendere, con l’incertezza legata alle condizioni atmosferiche che influenzano il proseguimento del confronto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.05 I giocatori sono rientrati negli spogliatoi: l’intensità della pioggia non è quella di tre ore fa, ma preoccupano le condizioni del terreno di gioco. 19.48 Non c’è pace per questo match: aumenta l’intensità della pioggia e Morlat non può che rimandare i giocatori negli spogliatoi sul 5-2 per la coppia francese. 19.45 Ha ripreso a piovere, seppur in maniera leggera, su Amburgo. I due azzurri stanno chiedendo al giudice di sedia di sospendere il gioco. 2-5 In rete la risposta di rovescio di Vavassori. 15-40 Splendido passante in risposta di Doumbia. 15-30 Bel rovescio sottorete del torinese. 0-30 Non passa la volée di dritto di Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it
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