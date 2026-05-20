Al momento, la partita tra le coppie BolelliVavassori e DoumbiaReboul si trova sul punteggio di 1-2, ma il campo rimane impraticabile a causa delle pozzanghere formatesi a causa della pioggia. Dopo che le precipitazioni sono cessate, gli addetti sono intervenuti per ripristinare la superficie di gioco, cercando di eliminare le aree allagate. La ripresa delle gare dipende dal lavoro di sistemazione del terreno, che si sta svolgendo in questi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.32 Da qualche minuto ha smesso di piovere e gli addetti alla manutenzione dei campi sono in azione per sistemare il terreno di gioca, sul quale si sono formate diverse pozze che renderebbero pericolosa la ripresa del gioco. 18.16 Continua a piovere su Amburgo, ma preoccupa il campo completamente allagati, che non è stato coperto durante il nubifragio. 17.48 Piove sempre in maniera intensa sui campi di Amburgo: le previsioni danno un leggero miglioramento tra le 18 e le 19, ma ora come ora è impossibile prevedere quando si tornerà a giocare. 17.30 Sulla città tedesca si sta abbattendo un vero e proprio nubifragio, con i campi che ora sono completamente allagati, difficile ipotizzare quando si possa riprendere a giocare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul 1-2, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: non piove più ma il campo, attualmente, è impraticabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: Luz e Matos avanti di un set, a seguire in campo il doppio azzurro

Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul 1-2, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: campo allagato, match sospeso con gli azzurri sotto di un break

LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul 1-2, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: continua a piovere, al momento della sospensioni azzurri sotto di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Sulla città tedesca si sta abbattendo un vero e proprio nubifragio, con i campi che ora sono completamente ... oasport.it

Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingDopo la conquista del titolo a Roma, tornano in campo nell'ATP 500 di Amburgo gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: la coppia numero 4 del ... oasport.it