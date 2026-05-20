Le condizioni meteorologiche ad Amburgo sono migliorate nel corso del pomeriggio, con l’uscita di alcuni raggi di sole che hanno permesso agli organizzatori di tentare di riaprire il campo. La partita tra i giocatori in doppio, che vede in campo Bolelli e Vavassori contro Doumbia e Reboul, è temporaneamente sospesa. I responsabili stanno lavorando per rendere il terreno di gioco praticabile, con l’obiettivo di riprendere presto i match. La situazione resta sotto monitoraggio, mentre si attende la ripresa delle gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47 Sono completamente cambiate le condizioni in quel di Amburgo: ora è uscito qualche raggio di sole e gli addetti ai lavori stanno cercando di rendere per il terreno agibile per far riprendere il gioco. 18.32 Da qualche minuto ha smesso di piovere e gli addetti alla manutenzione dei campi sono in azione per sistemare il terreno di gioca, sul quale si sono formate diverse pozze che renderebbero pericolosa la ripresa del gioco. 18.16 Continua a piovere su Amburgo, ma preoccupa il campo completamente allagati, che non è stato coperto durante il nubifragio. 17.48 Piove sempre in maniera intensa sui campi di Amburgo: le previsioni danno un leggero miglioramento tra le 18 e le 19, ma ora come ora è impossibile prevedere quando si tornerà a giocare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul 1-2, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: migliorano le condizioni meteo, si avvicina il rientro in campo

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