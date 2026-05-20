A Amburgo, le partite di doppio tra le squadre BolelliVavassori e DoumbiaReboul sono state sospese a causa della pioggia intensa. Al momento, gli azzurri si trovano sotto di un break nel punteggio, mentre le condizioni meteo continuano a essere sfavorevoli. Le previsioni indicano un possibile miglioramento tra le 18 e le 19, ma non ci sono ancora certezze sulla ripresa del gioco. La pioggia ha impedito il completamento dell'incontro nel torneo ATP in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.48 Piove sempre in maniera intensa sui campi di Amburgo: le previsioni danno un leggero miglioramento tra le 18 e le 19, ma ora come ora è impossibile prevedere quando si tornerà a giocare. 17.30 Sulla città tedesca si sta abbattendo un vero e proprio nubifragio, con i campi che ora sono completamente allagati, difficile ipotizzare quando si possa riprendere a giocare. 17.14 Ad Amburgo ha ripreso a piovere, match sospeso. L’arbitro fa tornare i giocatori negli spogliatoi. 1-2 Larga la risposta di rovescio di Reboul. 40-0 Non trova il campo Reboul con la volée di dritto. 30-0 Lunga la risposta di dritto di Reboul. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul 1-2, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: continua a piovere, al momento della sospensioni azzurri sotto di un break

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