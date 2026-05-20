LIVE Atletica Meeting Savona 2026 in DIRETTA | l’Italia cala gli assi Jacobs e Dosso!

Benvenuti alla diretta del Meeting di Savona 2026 di atletica leggera, in programma oggi con la partecipazione di atleti italiani tra cui Jacobs e Dosso. L’evento si svolge in un’atmosfera di grande attesa e coinvolgimento, con prove di velocità e resistenza che attirano l’attenzione degli appassionati. La manifestazione rappresenta un momento importante per la stagione nazionale, con numerosi atleti pronti a sfidarsi sui rispettivi turni. Seguite con noi gli aggiornamenti minuto per minuto di questa giornata sportiva.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’edizione 2026 meeting di Savona di atletica leggera. C’è un nome che più di tutti catalizza l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori nel grande pomeriggio di atletica in programma oggi a Savona: quello di Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 torna infatti in gara al Meeting internazionale Città di Savona, appuntamento ormai diventato una classica della stagione all’aperto e capace, anno dopo anno, di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama internazionale. La manifestazione ligure, inserita nel circuito World Athletics Continental Tour Bronze, celebra la sua quindicesima edizione e promette spettacolo fin dalle prime gare del pomeriggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Savona 2026 in DIRETTA: l’Italia cala gli assi Jacobs e Dosso! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Livestream | Simbine Classic Sullo stesso argomento Meeting di Savona 2026, Jacobs e Dosso guidano le stelle dell’atletica azzurraPresentata la 15esima edizione del Meeting internazionale Città di Savona in programma mercoledì 20 maggio. LIVE Atletica, Meeting Savona 2026 in DIRETTA: grande attesa per il ritorno di Jacobs!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’edizione 2026 meeting di Savona di... #SavonaMeeting2026 - Results on X | Live Posts & Updates x.com Atletica oggi, Meeting Savona 2026: orari, tv, programma, streaming, big italiani in garaSi preannuncia un pomeriggio di grande atletica quello odierno alla Fontanassa in occasione del quindicesimo Meeting Internazionale della Città di Savona, ... oasport.it LIVE Atletica, Meeting Savona 2026 in DIRETTA: grande attesa per il ritorno di Jacobs!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'edizione 2026 meeting di Savona di atletica ... oasport.it