Benvenuti alla diretta del Meeting di Savona 2026 di atletica leggera. L’evento si svolge oggi con numerosi atleti in gara, tra cui spicca il ritorno di un noto velocista. La manifestazione si svolge su un impianto dedicato alla pista e alle competizioni di corsa. La giornata prevede diverse gare, con partecipanti provenienti da vari paesi. La diretta seguirà gli sviluppi delle prove principali e le prestazioni degli atleti presenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’edizione 2026 meeting di Savona di atletica leggera. C’è un nome che più di tutti catalizza l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori nel grande pomeriggio di atletica in programma oggi a Savona: quello di Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 torna infatti in gara al Meeting internazionale Città di Savona, appuntamento ormai diventato una classica della stagione all’aperto e capace, anno dopo anno, di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama internazionale. La manifestazione ligure, inserita nel circuito World Athletics Continental Tour Bronze, celebra la sua quindicesima edizione e promette spettacolo fin dalle prime gare del pomeriggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Savona 2026 in DIRETTA: grande attesa per il ritorno di Jacobs!

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