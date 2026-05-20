Alle ore 21:00 si disputa allo stadio di Istanbul la finale di Europa League tra il Friburgo e l'Aston Villa. Le scelte ufficiali delle rispettive squadre sono state comunicate dai tecnici prima dell'inizio dell'incontro. La partita rappresenta l'atto conclusivo di questa edizione della competizione europea, con le formazioni pronte ad affrontarsi in una sfida decisiva. Seguirà una cronaca dettagliata di quanto accadrà sul campo durante i 90 minuti di gioco.

Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!» «Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Locatelli: «Juve? Non è un posto dove tu vieni e vivacchi. Devi dare tutto quello che hai. Questi sono gli standard per stare alla Juventus» Napoli, il punto sul nuovo allenatore: Sarri priorità, Allegri opzione. Italiano osservato speciale Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Friburgo Aston Villa LIVE: le scelte ufficiali di Schuster ed Emery per la finale di Europa League

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