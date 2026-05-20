Friburgo Aston Villa LIVE | le scelte ufficiali di Schuster ed Emery per la finale di Europa League

Da calcionews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 21:00 si disputa allo stadio di Istanbul la finale di Europa League tra il Friburgo e l'Aston Villa. Le scelte ufficiali delle rispettive squadre sono state comunicate dai tecnici prima dell'inizio dell'incontro. La partita rappresenta l'atto conclusivo di questa edizione della competizione europea, con le formazioni pronte ad affrontarsi in una sfida decisiva. Seguirà una cronaca dettagliata di quanto accadrà sul campo durante i 90 minuti di gioco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!» «Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Locatelli: «Juve? Non è un posto dove tu vieni e vivacchi. Devi dare tutto quello che hai. Questi sono gli standard per stare alla Juventus» Napoli, il punto sul nuovo allenatore: Sarri priorità, Allegri opzione. Italiano osservato speciale Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

friburgo aston villa live le scelte ufficiali di schuster ed emery per la finale di europa league
© Calcionews24.com - Friburgo Aston Villa LIVE: le scelte ufficiali di Schuster ed Emery per la finale di Europa League
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

LIVE Finale Europa League: alle 21 Friburgo-Aston Villa: l'italiano Grifo contro lo specialista Emery(4-2-3-1) Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic.

Formazioni ufficiali Bologna Aston Villa: le scelte di Italiano e Emery per la sfida di Europa LeagueLiverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo...

friburgo aston villa friburgo aston villa liveUefa Europa League Finale 2026, Friburgo - Aston Villa (diretta esclusiva Sky Sport e in streaming NOW)Dove vedere la finale Europa League: Friburgo-Aston Villa su Sky e NOW con orario, canali, telecronisti e copertura completa. È tempo... Leggi i dettagli ... digital-news.it

friburgo aston villa friburgo aston villa liveFriburgo-Aston Villa diretta Europa League: segui la finale di oggi LIVEL'atto finale al Besiktas Park di Istanbul: i tedeschi di Grifo sfidano gli inglesi degli ex Roma Abraham e Bailey. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web