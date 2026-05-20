In Lituania, vicino al confine con la Bielorussia, è stata attivata un’allerta drone che ha portato le autorità a chiedere ai residenti della regione di Vilnius di cercare immediatamente un rifugio o un luogo protetto. Sono state diffuse immagini di persone che si rifugiano nei rifugi, mentre le forze di sicurezza monitorano la situazione. L’intervento è stato comunicato come misura di prevenzione, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici dell’allerta.

Allerta drone in Lituania al confine con la Bielorussia. L’annuncio di emergenza ha esortato i residenti della regione di Vilnius, la capitale, a “recarsi immediatamente in un rifugio o luogo sicuro”. A segnalare il possibile avvistamento del velivolo è stato l’esercito lituano: “Vi informiamo che il motivo dell’allerta alla popolazione è un segnale radar con caratteristiche tipiche di un velivolo senza pilota. È stata attivata la missione di pattugliamento aereo della Nato”, hanno annunciato le Forze Armate lituane in un comunicato stampa. È stato inoltre comunicato che lo spazio aereo sopra l’aeroporto di Vilnius era stato temporaneamente chiuso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lituania, scatta allerta drone: le immagini delle persone nei rifugi

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